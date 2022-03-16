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В России сертифицируют беспилотный вертолет R-2200

Российский беспилотник вертолетного типа R-2200 могут сертифицировать в начале 2023 года

Фото: КБ «Русь»

Проект Национальной технологической инициативы (НТИ) беспилотника вертолетного типа R-2200 воронежского конструкторского бюро «Русь» может получить сертификацию Росавиации для коммерческих полетов уже в начале 2023 года, сообщают «Известия».

В публикации говорится, что R-2200 способен доставлять грузы массой до 80 килограммов на расстояние до 200 километров. Ожидаемая стоимость перевозки — около двух рублей за килограмм на километр.

Беспилотник вертолетного типа отличает наличие складного ротора, позволяющего транспортировать вертолет в мобильном пункте управления на базе микроавтобуса.

В рамках НТИ проект получил финансирование в размере 110 миллионов рублей.

В марте компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила концепцию нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Gambit, который сможет работать вместе с пилотируемыми самолетами.

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Иван Потапов
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