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В США представили новый беспилотник

General Atomics представила проект разведывательного беспилотника Gambit

Изображение: General Atomics

Компания General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) представила концепцию нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Разведывательный беспилотник Gambit сможет работать вместе с пилотируемыми самолетами. Об этом сообщается на сайте компании.

В публикации отмечают, что перспективный аппарат разрабатывают для нужд Военно-воздушных сил (ВВС) США. Gambit примет участие в программе по созданию разведывательного БПЛА OBSS (Off-Board Sensing System). В 2021 году GA-ASI подписала контракт с исследовательской лабораторией ВВС США на создание прототипа.

В рамках программы военные планируют получить ведомый БПЛА, который сможет работать с истребителями четвертого и пятого поколения. Беспилотник сможет передавать данные о целях, находясь за пределами прямой видимости пилотируемых самолетов.

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Характеристики БПЛА не раскрывают. Известно, что Gambit получит реактивный двигатель. Также представители ВВС США отмечают, что конструкция БПЛА обусловит доступность, которая сделает потерю аппарата допустимой. Конкурентом Gambit в рамках программы OBSS станет малозаметный БПЛА XQ-58A Valkyrie.

Ранее многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk впервые совершил полет в беспилотном режиме. Автономное управление обеспечила система Sikorsky MATRIX.

В апреле 2021 года беспилотник XQ-58A Valkyrie впервые выпустил ведомый дрон. БПЛА выпустил аппарат ALTIUS-600 из внутреннего отсека.

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Даниил Иринин
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