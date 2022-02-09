Black Hawk впервые полетал без человека

Американский многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk впервые совершил полет в полностью беспилотном режиме, пишет Defense News, ссылаясь на компанию Sikorsky.

Первый тест состоялся 5 февраля на военной базе Форт-Кэмпбелл в Кентукки (США). Вертолет без человека внутри летал над военным объектом в течение получаса. Второй раз беспилотник испытывался 7 февраля. В ходе испытаний моделировался полет вертолета между небоскребами Нью-Йорка.

Соответствующий эксперимент прошел в рамках программы Aircrew Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS), поддерживаемой Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США. Над проектом в Sikorsky работали около шести лет.

Автономность полета UH-60 Black Hawk обеспечила система Sikorsky MATRIX, изначально предназначенная для управления летательным аппаратом в условиях ограниченной видимости.

В декабре 2021 года журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022, согласно которому самым распространенным вертолетом в мире стали машины семейства UH-60 Black Hawk. Российские многоцелевые машины семейства Ми-8/Ми-17 стали вторыми. Третье место занял ударный вертолет AH-64 Apache.