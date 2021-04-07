Ведомый F-22 и F-35 впервые выпустил ведомого

Малозаметный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie («Валькирия)» Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) США, который заявляется в качестве потенциального ведомого истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, впервые выпустил из внутреннего отсека свой ведомый дрон ALTIUS-600, сообщает The Drive.

Согласно изданию, данные летные испытания стали шестыми для XQ-58A Valkyrie. The Drive отмечает, что принимавший в них участие БПЛА имеет номер 15-8003. Согласно изданию, ALTIUS-600 может, в частности, получать системы видеонаблюдения и радиотехнической разведки, а также небольшие бомбы.

Издание напоминает, что недорогие малозаметные XQ-58A Valkyrie созданы компанией Kratos в рамках программы Low-Cost Attritable Aircraft Technology (LCAAT) Исследовательской лаборатории ВВС США, предполагающей интеграцию с проектами Skyborg («Скайборг») и Golden Horde («Золотая Орда»).

Согласно The Drive, кроме ALTIUS-600, ведущий БПЛА может переносить, в частности, ракеты AGM-176 Griffin, а также бомбы GBU-44/B Viper Strike и GBU-69/B Small Glide Munition (SGM).

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В июне 2020 года издание написало, что отличительной особенностью беспилотников, создаваемых в рамках проектов Skyborg, выступает их невысокая стоимость и способность в составе роя принимать участие в массированных атаках на объекты противника, обеспечивающие поддержку противоракетной обороны (ПРО).

В октябре 2019 года в ходе третьего испытательного полета демонстратор XQ-58A Valkyrie, который должен стать ведомым напарником истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, получил повреждения.

В марте того же года демонстратор XQ-58A Valkyrie в небе над военным испытательным полигоном Юма (Аризона) совершил свой первый полет.