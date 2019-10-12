Ведомого напарника F-35 сдуло ветром

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XQ-58A Valkyrie

В ходе третьего испытательного полета демонстратор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) XQ-58A Valkyrie, который должен стать ведомым напарником истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, получил повреждения, сообщает The Drive.

Инцидент произошел 9 октября на испытательном полигоне Юма в Аризоне (США) во время посадки дрона. До этого БПЛА находился в воздухе около 90 минут. Предположительно, дрон получил повреждения вследствии «сильных приземных ветров» и аномалии парашютной системы.

Подробности произошедшего не сообщаются.

Первый полет демонстратор XQ-58A Valkyrie совершил в марте.

Над XQ-58A Valkyrie американская компания Kratos Unmanned Aerial Systems и Исследовательская лаборатория ВВС работали последние 2,5 года. Дальность полета дозвукового малозаметного беспилотника оценивается в три тысячи километров. Дрон способен переносить радиолокатор или две небольшие авиабомбы. В числе преимуществ XQ-58A Valkyrie называются возможность запуска без использования взлетно-посадочной полосы, работа в команде с истребителями пятого поколения F-22 Raptor или F-35 Lightning II и невысокая стоимость.

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