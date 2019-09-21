F-22 и F-35 свяжут «Вавилонской рыбкой»

Истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта (ИИ), передает Breaking Defense заявление исполнительного директора Военно-воздушных сил (ВВС) США по закупкам Уила Ропера.

Военный рассказал, что система ИИ создана в рамках программы Skyborg, которая, в свою очередь, основана на проекте Avatar. Беспилотник с такой системой ИИ, позволяющий взаимодействовать F-22 Raptor и F-35 Lightning II, Ропер сравнил с «Вавилонской рыбкой» (Babel Fish) — вымышленным существом из серии фантастических произведений «Автостопом по галактике» британского писателя Дугласа Адамса.

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Американское издание отмечает, что одним из первых Skyborg получит беспилотник XQ-58A Valkyrie.

Ранее в сентябре Ропер заявил, что ВВС готовятся кардинально изменить стратегию приобретения перспективных истребителей, отведя промышленности на создание новых летательных аппаратов пять лет и менее.

Первый полет демонстратора XQ-58A Valkyrie, способного запускаться без использования взлетно-посадочной полосы, состоялся 5 марта в небе над военным испытательным полигоном Юма (Аризона).

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