США показали применение ведомого F-35

Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США выпустила презентацию, в которой рассказывается о сценариях применения небольших малозаметных беспилотных разведывательно-ударных летательных аппаратов в рамках программы Skyborg, которые могут стать ведомыми истребителей F-35 Lightning II. На соответствующий ролик обратило внимание The Drive.

В презентации отмечается, что создаваемые в рамках Skyborg беспилотники должны отвечать принципам открытой архитектуры (модульная конструкция), отказоусточивости и автономности. Такие дроны должны уметь работать в условиях радиоэлектронной борьбы и проникать в контролируемые противником зоны противовоздушной обороны (ПРО).

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Отличительной особенностью данных беспилотников называется их невысокая стоимость и способность в составе роя принимать участие в массированных атаках на объекты противника, обеспечивающие поддержку ПРО. The Drive отмечает, что одним из дронов, отвечающих концепции Skyborg, является демонстратор XQ-58A Valkyrie.

В октябре 2019 года в ходе третьего испытательного полета демонстратор XQ-58A Valkyrie, который должен стать ведомым напарником истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, получил повреждения.

В марте того же года демонстратор XQ-58A Valkyrie в небе над военным испытательным полигоном Юма (Аризона) совершил свой первый полет.

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