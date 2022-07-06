В России рассказали о средствах борьбы с украинскими дронами

Эксперт по беспилотникам Федутинов: армия России применяет ЛПД-801 для подавления БПЛА

В арсенал российской армии входит большое количество средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), военные используют специальные «ружья» для подавления украинских беспилотников. О борьбе с дронами РИА Новости рассказал ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.

«Россия сегодня располагает многими средствами борьбы с БПЛА. Помимо системы "Ступор", существуют "дронобойки" семейства REX от "Калашникова", а также ружья ЛПД-801 компании "Лаборатория ППШ". Такие системы могут эффективно противодействовать украинским дронам, поскольку большинство из них являются переделанными бытовыми беспилотниками, априори не рассчитанными на применение в условиях радиоэлектронного противодействия», — сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что Украина также использует военные беспилотники, которые остаются угрозой для российских военных и сил республик Донбасса. По его словам, разработчики дронов снижают уязвимость аппаратов.

Ранее источник ТАСС сообщил, что российские военные применили электромагнитные комплексы «Ступор» для борьбы с БПЛА в ходе специальной военной операции на Украине. Комплекс подавляет связь между оператором и беспилотником.

В октябре 2021 года на выставке ORELEXPO-2021 представили радиоэлектронное ружье ЛПД-801. Устройство может противостоять беспилотникам на расстоянии до 1500 метров.