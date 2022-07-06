Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Стало известно о применении российских «Ступоров» на Украине

ТАСС: российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили в ходе спецоперации

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Российские электромагнитные комплексы «Ступор» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом стало известно от источника ТАСС в силовых структурах.

Отмечается, что комплексы применили против украинских беспилотников. Как рассказал собеседник агентства, аппараты удобны в использовании и высоко эффективны. «С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку "Ступор" глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником», — пояснил он. После этого дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.

По информации источника, «Ступоры» успешно применили на западе Донецкой народной республики. Однако точное место использования аппаратов не уточняется.

В конце июня беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в селе Случевск Погарского района Брянской области. Жертв и разрушений не последовало.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Алиханов предложил способ снять блокаду с Калининграда
В Японии захотели создать постройку для жизни на Луне и Марсе
Создана альтернатива авокадо
Русские хакеры слили данные украинских разведчиков
Россиянам дали советы по поведению в жаркую погоду
Школьную учительницу арестовали за совращение подростка
В Запорожье призвали военнообязанных уезжать на освобожденные территории
Назван самый популярный среди туристов город России
Обнаружен блокирующий размножение вируса гепатита А препарат
Стало известно о применении российских «Ступоров» на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.