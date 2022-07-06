Стало известно о применении российских «Ступоров» на Украине

ТАСС: российские электромагнитные комплексы «Ступор» впервые применили в ходе спецоперации

Российские электромагнитные комплексы «Ступор» для борьбы с беспилотными летательными аппаратами впервые применили в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом стало известно от источника ТАСС в силовых структурах.

Отмечается, что комплексы применили против украинских беспилотников. Как рассказал собеседник агентства, аппараты удобны в использовании и высоко эффективны. «С помощью наведения прицела на объект и простым нажатием на кнопку "Ступор" глушит управляющий сигнал между оператором и беспилотником», — пояснил он. После этого дрон нейтрализуется и принудительно садится в нужное место.

По информации источника, «Ступоры» успешно применили на западе Донецкой народной республики. Однако точное место использования аппаратов не уточняется.

В конце июня беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит в селе Случевск Погарского района Брянской области. Жертв и разрушений не последовало.