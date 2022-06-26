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Украинские пилоты признали бесполезными MQ-1C Grey Eagle и Bayraktar TB2

Украинские пилоты Moonfish и Juice признали бесполезными MQ-1C Grey Eagle и Bayraktar TB2

Фото: U.S. Army

Беспилотники MQ-1C Grey Eagle и Bayraktar TB2 уязвимы для систем противовоздушной обороны (ПВО), которые используются Россией в ходе специальной операции по защите Донбасса. Об этом американскому изданию The Drive рассказали украинские пилоты с позывными Moonfish и Juice.

По их словах, в настоящее время украинские военные резко сократили использование Bayraktar TB2. «Пользующиеся большим успехом беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства стали практически бесполезными перед лицом более эффективной российской противовоздушной обороны», — говорится в публикации.

По оценке Moonfish, американские MQ-1C Grey Eagle имеет смысл применять только для разведки на большом расстоянии от передовой. «Зная российскую ПВО и дальность ракет, которые несет Grey Eagle, я даю 90-процентную вероятность того, что он будет сбит в первом же ударном вылете», — признал летчик.

Пилоты уверены, что вместо MQ-1C Grey Eagle и Bayraktar TB2 украинской стороне пригодились бы современные западные истребители вроде F-16 Fighting Falcon. «Может потребоваться всего несколько дней, чтобы научиться управлять этой платформой», — заверил Juice.

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В июне член палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс республиканец Адам Кинзингер предложил переобучить летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы на самолетах альянса НАТО.

В том же месяце обозреватель Forbes Дэвид Экс заметил, что Воздушные силы Украины вернули в строй истребитель МиГ-29 из состава расформированной пилотажной группы «Украинские соколы».

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Иван Потапов
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