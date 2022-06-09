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Украина восстановила МиГ-29 пилотажной группы «Украинские соколы»

Forbes: Украина вернула в строй истребитель МиГ-29 пилотажной группы «Украинские соколы»

Фото: Wikimedia Commons

Военно-воздушные силы (ВВС) Украины вернули в строй истребитель МиГ-29 из состава расформированной пилотажной группы «Украинские соколы». Об этом сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

В сети появилось видео, на котором виден истребитель МиГ-29 в ливрее «Украинских соколов» с вооружением. На самолете можно заметить ракеты Р-73 и Р-27. Экс предположил, что самолет находился на хранении, но поставки иностранных запасных частей позволили восстановить машину.

«В середине апреля Министерство обороны США подтвердило, что одна страна поставляла Украине запасные части для истребителей. Эти запчасти — возможно, из Польши, у которой есть собственные МиГ-29, — позволили киевской воздушной армии отремонтировать потенциально десятки приземленных самолетов», — пишет Экс.

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Пилотажную группу «Украинские соколы» создали в 1995 году. Пилоты использовали самолеты МиГ-29 и МиГ-29УБ. В 2002 году полеты прекратили, а группу расформировали. В 2018 году два самолета пилотажной группы модернизировали до уровня МиГ-29МУ1.

Ранее в публикации 19FortyFive отметили, что МиГ-29 могут конкурировать с самолетами НАТО в ближнем бою.

В мае газета Star сравнила МиГ-29/35 с американскими F-16. Отмечается, что коэффициент маневренности российского самолета выше, чем у F-16.

Синдром отмены: Россия


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Даниил Иринин
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