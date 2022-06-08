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В США назвали преимущества МиГ-29

19FortyFive: маневренность МиГ-29 делала его конкурентом истребителей стран НАТО

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 разработали в конце холодной войны, но современные модификации самолета продолжают эксплуатировать. Обозреватель Уэсли Калп назвал в публикации 19FortyFive особенности самолета, которые делали его конкурентом истребителей стран НАТО.

Работу над перспективным легким истребителем начали в конце 1960-х, а в 1977 году МиГ-29 совершил первый полет. Отмечается, что легкий истребитель стал ответом на американский F-16 Fighting Falcon.

После распада СССР часть истребителей МиГ-29, которые принадлежали Молдавии, приобрели США. В Соединенных Штатах оценили возможности самолетов, изучив полученные МиГ-29.

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«Оценка американских и немецких МиГ-29 показала, что они во многих отношениях являются настоящими конкурентами самолетам НАТО аналогичного возраста и роли с точки зрения скорости разворота, скорости и ракетного вооружения малой дальности для ведения боевых действий в пределах визуальной досягаемости», — пишет Калп.

Также в США выяснили, что западные истребители превосходили МиГ-29 в боях за пределами прямой видимости. Объем информации об окружающей обстановке, которую получали пилоты МиГ-29, признали недостаточным.

Самой современной модификацией истребителя является МиГ-29СМТ. Самолет отличается от базовой версии увеличенной дальностью полета. Также истребитель получил новый комплекс бортового оборудования.

В мае в публикации турецкой газеты Star истребитель МиГ-29/35 сравнили с американским F-16. Коэффициент маневренности МиГ-29 составляет 9,6 из 10.

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Даниил Иринин
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