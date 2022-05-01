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В Турции назвали российские боевые самолеты самыми маневренными в мире

Турецкая газета Star назвала российские боевые самолеты самыми маневренными в мире

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Крупная турецкая газета Star оценила российские истребители, назвав их самыми маневренными в мире. Об этом говорится в статье, где сравниваются российский истребитель МиГ-29/35 и американский F-16.

«Главное, что нужно знать о российских истребителях, — это то, что у них лучшие маневренные самолеты в мире. О каких бы моделях мы ни говорили, это отличительная черта российской военной авиационной промышленности», — написал автор материала.

В статье также отмечается, что российский истребитель развивает скорость в 2,25 раза быстрее звука и имеет коэффициент маневренности 9,6 из 10. «Его американский противник летает со скоростью 2,00 Маха и коэффициентом маневренности 7,9 из 10», — уточнил автор статьи и добавил, что победителем в категории маневренности является российский МиГ-29/35.

Ранее сообщалось, что на параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади, покажут «космическую» модификацию высотного истребителя-перехватчика МиГ-31. Предполагается, что будет показан МиГ-31И «Ишим», предназначенный для вывода на околоземную орбиту высотой 600 километров космических аппаратов массой до 160 килограммов.

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Олег Давыдов
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