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В Конгрессе США предложили переобучить летчиков ВСУ для работы на самолетах НАТО

В Конгресс США внесли законопроект о переобучении летчиков ВСУ на самолетах НАТО

Фото: Sarah Silbiger / Globallookpress.com

Член палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс республиканец Адам Кинзингер предложил переобучить летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы на самолетах альянса НАТО. Данную инициативу конгрессмен внес в виде законопроекта в американский законодательный орган. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

«Это — пилоты Военно-воздушных сил Украины. Многие думали, что они выйдут из боя в первый же день... но они все еще сражаются. Я внес законопроект о переобучении их пилотированию на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16 (многоцелевой истребитель американского производства — примечание "Ленты.ру")», — говорится в сообщении Кинзингера, к которому прикреплена фотография двух пилотов ВСУ.

В мае Кинзингер внес на рассмотрение в Конгресс проект резолюции о привлечении американских военных на Украину в случае, если Россия применит «химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

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Дмитрий Сотак
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