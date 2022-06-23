В Конгрессе США предложили переобучить летчиков ВСУ для работы на самолетах НАТО

В Конгресс США внесли законопроект о переобучении летчиков ВСУ на самолетах НАТО

Член палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс республиканец Адам Кинзингер предложил переобучить летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) для работы на самолетах альянса НАТО. Данную инициативу конгрессмен внес в виде законопроекта в американский законодательный орган. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

«Это — пилоты Военно-воздушных сил Украины. Многие думали, что они выйдут из боя в первый же день... но они все еще сражаются. Я внес законопроект о переобучении их пилотированию на самолетах НАТО, чтобы они могли перейти на F-16 (многоцелевой истребитель американского производства — примечание "Ленты.ру")», — говорится в сообщении Кинзингера, к которому прикреплена фотография двух пилотов ВСУ.

В мае Кинзингер внес на рассмотрение в Конгресс проект резолюции о привлечении американских военных на Украину в случае, если Россия применит «химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».