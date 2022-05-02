В США предложили привлечь американских военных на Украину

Адам Кинзингер внес в Конгресс США резолюцию о привлечении американских военных на Украину

Член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции о привлечении американских военных на Украину в случае, если Россия применит оружие массового уничтожения. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, документом предлагается наделить президента США полномочиями использовать американские военные силы «для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

Кинзингер рассказал о своем разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном по поводу возможного применения такого оружия российскими силами и выразил уверенность в том, что Вашингтон «продемонстрирует мировому сообществу, что не потерпит бессмысленного насилия».

Возможность провокации

По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, подготовка такой резолюции может свидетельствовать о том, что США могут готовить провокацию с применением химического оружия на Украине, «как это было сделано в Сирии и ряде других стран».

«Сейчас США якобы демонстрируют мировому сообществу, что не "потерпят бессмысленного насилия"», — процитировал депутат Кинзингера, отметив, что Вашингтону стоит быть «осторожнее» с такими заявлениями, так как страна, которая «сбросила ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, не может претендовать на защиту мирового сообщества от "бессмысленного насилия"».

Военная помощь Украине

Конгресс США 1 мая приступил к рассмотрению запроса президента США Джо Байдена о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов для помощи Украине. Как рассказала спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, в Конгрессе «работают над преобразованием запроса президента США о финансировании в пакет законодательных инициатив».

Беспрецедентный пакет новой военной помощи Украине Байден запросил у Конгресса в конце апреля. Из всей суммы пакета США планируют выделить порядка 20,4 миллиарда «на дополнительную помощь в военной сфере и сфере безопасности» Украины, а также на укрепление безопасности Европы.

Бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, оценивая новый пакет помощи Украине, выразил мнение о том, что подобное решение обогатит «оборонку» — крупных американских военных подрядчиков, однако не поможет Киеву и не окажет решающего влияния на ход боевых действий.

Немедленным результатом этого шага станет дальнейшее обогащение акционеров предприятий оборонной промышленности США, а также политиков, которые представляют их интересы в Вашингтоне Дуглас Макгрегор бывший старший советник Пентагона

По мнению американского историка и политического обозревателя Дэна Лазара, Джо Байден своим запросом демонстрирует «безответственность и опрометчивость». Он полагает, что новый пакет помощи Украине может спровоцировать перерастание конфликта в более крупный кризис — из регионального столкновения в международное противостояние между Россией и НАТО.

Ленд-лиз

29 апреля Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Он предполагает, что президенту США Джо Байдену предоставят расширенные полномочия по заключению соглашений с украинскими властями относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины». Документ позволит ускорить доставку оружия.

Действие расширенных полномочий главы государства истечет, если конфликт прекратится (речь о кризисе в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма в 2014-м), а также если число российских войск у украинской границы сократят до состояния марта 2021 года. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на прошлой неделе заявляла, что у Байдена остались 250 миллионов долларов для военной помощи Украине из выделенных в марте 3,5 миллиарда долларов. Вашингтон будет работать для ускорения предоставления оставшихся средств Киеву, однако для продолжения поддержки «нужно срочно продвигаться вперед [в Конгрессе] с этим финансированием».