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В Госдуме предупредили о возможной провокации США с химоружием на Украине

Депутат Шхагошев: США могут готовить провокацию с применением химоружия на Украине
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: «Комсомольская правда» / Russian Look / Global Look Press

США могут готовить провокацию с применением химического оружия на Украине, об этом может свидетельствовать подготовка резолюции о возможности отправки американских вооруженных сил в регион. О такой возможности в беседе с РИА Новости предупредил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Как заметил парламентарий, сейчас Вашингтон заявляет мировому сообществу, что не «потерпит бессмысленного насилия». Однако, считает он, США стоит быть «осторожнее» с такими заявлениями, так как страна, которая «сбросила ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки, не может претендовать на защиту мирового сообщества от "бессмысленного насилия"».

Ранее член палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции о привлечении военных США на Украину в случае, если Россия применит оружие массового уничтожения.

29 апреля стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Согласно законопроекту, американскому лидеру Джо Байдену предоставят расширенные полномочия по заключению соглашений с украинскими властями относительно поставок вооружений «для защиты населения Украины».

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Марина Совина
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