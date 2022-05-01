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В конгресс США внесли резолюцию о привлечении военных США на Украину

Конгрессмен Кинзингер внес резолюцию о привлечении американских военных на Украину

Фото: АР

Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции о привлечении военных США на Украину в случае, если Россия применит оружие массового уничтожения. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива уполномочит президента США использовать американские военные силы «для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».

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Марина Совина
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