В конгресс США внесли резолюцию о привлечении военных США на Украину

Конгрессмен Кинзингер внес резолюцию о привлечении американских военных на Украину

Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер внес на рассмотрение проект резолюции о привлечении военных США на Украину в случае, если Россия применит оружие массового уничтожения. Об этом сообщает РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива уполномочит президента США использовать американские военные силы «для реагирования на сценарий, при котором РФ применит химическое, биологическое или ядерное оружие в отношении Украины».