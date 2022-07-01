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На Украине начнут собирать «армию дронов» для ВСУ

В Минцифры Украины заявили, что ВСУ будут использовать дроны для контроля границ

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

На Украине начнется сбор денег на «армию дронов» для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, передает РИА Новости.

«Генеральный штаб Украины и платформа United24 собирают деньги на проект по приобретению 200 БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») для воздушной разведки», — сообщил сотрудник ведомства.

Федоров также добавил, что дроны способны находиться в полете в течение 24 часов на расстоянии 160 километров. По его словам, ВСУ будут использовать беспилотники для контроля границ с Россией протяженностью 2470 километров.

Ранее издание Army Recognition рассказало об изменении Россией тактики ведения боевых действий против украинских войск с помощью беспилотных летательных аппаратов Zala. В ходе спецоперации российские войска используют дроны для корректировки работы артиллерийских расчетов.

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Алевтина Запольская
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