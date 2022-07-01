На Украине начнут собирать «армию дронов» для ВСУ

В Минцифры Украины заявили, что ВСУ будут использовать дроны для контроля границ

На Украине начнется сбор денег на «армию дронов» для Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, передает РИА Новости.

«Генеральный штаб Украины и платформа United24 собирают деньги на проект по приобретению 200 БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. «Ленты.ру») для воздушной разведки», — сообщил сотрудник ведомства.

Федоров также добавил, что дроны способны находиться в полете в течение 24 часов на расстоянии 160 километров. По его словам, ВСУ будут использовать беспилотники для контроля границ с Россией протяженностью 2470 километров.

Ранее издание Army Recognition рассказало об изменении Россией тактики ведения боевых действий против украинских войск с помощью беспилотных летательных аппаратов Zala. В ходе спецоперации российские войска используют дроны для корректировки работы артиллерийских расчетов.