Российский танкист рассказал о создании украинцами «иллюзии боя»

Российский танкист с позывным «Брест»: ВСУ начали создавать иллюзию боя с ВС России

Украинские военные в ходе российской спецоперации часто применяют тактику заманивания в «огневые мешки», создавая «иллюзию боя». Об этом MK.RU рассказал заместитель командира танкового полка Вооруженных сил РФ с позывным «Брест».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) создают иллюзию боя, подманивая российских военных в подготовленное для артиллерийского обстрела место, а затем быстро покидают его. «Их огневая система построена так, что во время обстрела голову невозможно поднять. Приходится действовать обходными маневрами, выманивать их в ответ», — пояснил танкист.

В этом случае россияне смешивают бронегруппы и пехоту, ведя разведывательно-поисковые действия. «При выявлении противника отводим своих людей, простреливаем лесополосу тяжелым оружием, и потом сразу же заводим пехоту. Даже выживший противник после работы танка находится в таком состоянии, что уже не может оказывать активное сопротивление», — добавил он. Военнослужащий подчеркнул, что российские военные уже хорошо изучили эти приемы и не реагируют на них.

Ранее в июне издание Army Recognition рассказало об изменении Россией тактики ведения боевых действий против ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов Zala. В ходе спецоперации российские войска внедряют новые технические решения, в том числе используют дроны для корректировки работы артиллерийских расчетов.