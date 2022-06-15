России перестало хватать беспилотников

«Ъ»: цены на беспилотники в России выросли на 30-200 процентов из-за дефицита

В последние месяцы коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в России существенно выросли в цене. В зависимости от сегмента рост составил 30-200 процентов. Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка утверждают, что причиной такой динамики стал дефицит.

Один из источников утверждает, что в среднем беспилотники подорожали примерно так же, как и вся остальная электроника, то есть примерно на треть. Нехватка товара возникла после того, как китайская DJI, занимающая 90 процентов рынка «потребительских дронов», прекратила поставку в России. В другом ретейлере рассказали, что уже в марте стоимость беспилотников выросла на 47 процентов по отношению к тому же периоду прошлого года.

Дроны для enterprise-сегмента, которые используются в нефтегазовой промышленности, энергетической отрасли, на поисково-спасательных работах, подорожали в три раза. Как объяснил гендиректор разработчика дронопортов Hive Николай Ряшин, то, что раньше стоило миллион рублей, сейчас продается более чем за три миллиона. Купить дешевле можно за рубежом, например, в ОАЭ, но после этого их необходимо доставить в Россию.

Отдельную сложность представляют и аккумуляторы для уже работающих устройств. Самолетами их перевозить запрещено, а морская и наземная логистика испытывают проблемы. При этом, по словам Ряшина, сама по себе структура рынка в России, то есть набор брендов и ассортимент, не изменились, новые компании в страну не пришли.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заметил, что значительную часть БПЛА выкупают частные лица для помощи силам Донецкой и Луганской народных республик в противостоянии с Украиной. Устройства значительно доступнее тех, что производит российский военно-промышленный комплекс, и если в Москве и Санкт-Петербурге они уже закончились, то в регионах еще имеются остатки прошлый партий, и сейчас скупают их.

DJI остановила поставки своих дронов в Россию в апреле. Это случилось после того, как вице-премьер Украины Михаил Федоров обвинил производителя в выдаче данных системы местоположения беспилотников AeroScope.

Другие китайские технологические компании также постепенно сворачивают свой бизнес в России. Как отмечают СМИ, они стараются уйти тихо, то есть останавливают или снижают поставки, не делая громких заявлений. В качестве примеров назывались Lenovo Group Ltd. и Xiaomi Corp. В начале июня стало известно, что закрывать магазины в России начала компания Huawei. До этого она сократила поставки телекоммуникационного оборудования.