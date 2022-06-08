Huawei начала закрывать магазины в России

В России начали закрываться магазины Huawei

Китайская телекоммуникационная компания Huawei начала закрывать магазины в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, на данный момент работу прекратили 4 из 19 магазинов. Ожидается, что в ближайшее время тенденция сохранится.

Первым был закрыт магазин в московском торговом центре «Ривьера». Это случилось 28 февраля. Затем работу прекратили торговые точки в Уфе, Новокузнецке и Ростове-на-Дону.

Ударная волна

Среди возможных причин называется истощение запасов на складах в условиях нарушения цепочек поставок, а также снижение спроса на продукцию компании в России.

Ранее Huawei сократила поставки в Россию телекоммуникационного оборудования. Компания является одним из мировых лидеров на рынке технологий связи 5G. Российские мобильные операторы стали испытывать сложности с заключением новых контрактов.

