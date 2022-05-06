Стало известно о «тихом» уходе китайских IT-компаний из России

WSJ сообщила о прекращении работы китайских IT-компаний в России из-за санкций США

Китайские IT-компании «тихо» отказываются от ведения бизнеса в России из-за санкций США и давления западных поставщиков, несмотря на призывы Пекина сопротивляться давлению из-за рубежа. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Стало известно, что среди технологических компаний, которые сокращают поставки в Россию, не делая официальных заявлений, есть выпускающая персональные компьютеры транснациональная корпорация Lenovo Group Ltd. и производитель смартфонов и гаджетов Xiaomi Corp.

При этом отмечается, что, в отличие от западных фирм, китайские компании избегают публичных заявлений о бизнесе в России и своей позиции о российской спецоперации на Украине. Во многом, отмечает издание, это обусловлено тем, что Пекин не согласен с введением санкций Западом. Исключением стал производитель беспилотных летательных аппаратов SZ DJI Technology Co., который в конце апреля 2022 года объявил о временном уходе из России.

Давление на китайские компании оказывают не только санкции США, но и западные поставщики — в частности, американские производители чипов. Они требуют от своих клиентов соблюдать новые требования и хотят быть уверены в том, что их компоненты не попадают в конечном счете в Россию.

По данным торгового отчета правительства КНР, экспорт китайской технологической продукции в Россию в марте 2022 года резко сократился по сравнению с февралем: поставки ноутбуков упали более чем на 40 процентов, смартфонов — почти на 66 процентов, телекоммуникационных базовых станций — на 98 процентов. Однако, отмечает The Wall Street Journal, внешняя торговля Китая была нарушена с большинством стран из-за карантина в Шанхае, введенного на фоне вспышки COVID-19.

Ранее сообщалось, что Пекин, обеспокоенный масштабом западных санкций в отношении России, начал готовиться к возможности повторения такого же сценария в отношении Китая. Власти КНР потребовали провести стресс-тестирование, которое должно показать последствия такого варианта развития событий для экономики страны.