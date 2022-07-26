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В Белом доме признали отсутствие доказательств покупки Россией иранских дронов

Джон Кирби: Белый дом не увидел признаков покупки Россией военных беспилотников у Ирана

Фото: Iranian Army / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Администрация США не увидела признаков закупки Россией военных беспилотников у Ирана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы не видели каких-либо свидетельств доставки или покупки иранских беспилотников Министерством обороны России», — признал он.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Иран намерен передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По утверждению чиновника, среди этих дронов есть модели, способные нести вооружения.

В июле глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя информацию о продаже иранской стороной беспилотников России, заявил, что Тегеран не помогает ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт на Украине.

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Марина Совина
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