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Глава МИД Ирана высказался о продаже беспилотников России

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян не подтвердил продажу России беспилотников

Фото: Михаил Джапаридзе / РИА Новости

Тегеран не помогает ни одной из сторон, вовлеченных в конфликт на Украине. Так высказался о ситуации глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, комментируя информацию о продаже иранской стороной беспилотников России. Его слова передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что у Ирана есть разные формы сотрудничества с Россией, в том числе в сфере обороны. При этом он не подтвердил данные о продаже Москве военной техники, включая беспилотники.

По словам Абдоллахияна, проблема заключается в том, что некоторые западные страны, среди которых США, производят вооружения и стараются продать свою продукцию. «Мы же стараемся избегать любых действий, которые могут привести к эскалации. Мы работаем над тем, чтобы остановить эту войну», — заверил он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Тегеран якобы готов поставить Москве сотни беспилотников, некоторые из которых также способны нести вооружения. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани ответил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

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Виктория Кондратьева
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