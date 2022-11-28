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20:15, 28 ноября 2022Экономика

Россия договорилась с Ираном о поставках автомобилей

Иран подписал соглашение с Россией об экспорте автомобилей на $300 миллионов

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Unsplash

В России может появиться больше автомобилей из Ирана — страны договорились о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании. О подписании соответствующего соглашения агентству Fars сообщил глава иранской Ассоциации производителей автозапчастей Мохаммад Реза Наджафи Манеш.

«Россия станет еще одним покупателем машин, собранных на территории Исламской Республики. Наши страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму 300 миллионов долларов (около 18,8 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Иран уже экспортирует автомобили в Азербайджан и Армению. Кроме того, страна начала поставлять машины собственного производства в Венесуэлу — туда было отправлено около тысячи иранских автомобилей.

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Крупнейшим автопроизводителем в республике является компания Iran Khodro. Ранее на российском рынке присутствовала одна из ее моделей — седан Samand, созданный на базе Peugeot 405. Также в стране выпускаются другие автомобили на базе французских и китайских моделей.

На фоне обострения геополитического конфликта Iran Khodro запланировала начать поставки своих автомобилей в Россию. Так компания захотела занять место ушедших из страны европейских, американских, японских и корейских автомобилей. Первой моделью станет седан Tara, созданный на платформе Peugeot 301, с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. На отечественном рынке также могут появиться электромобили из Уганды. Об этом в конце октября рассказал посол республики в России Мозес Кизиге.

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Мария Грушко
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