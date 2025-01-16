Путин и президент Ирана обсудят обстановку на Ближнем Востоке и в Закавказье

Кремль: Путин и Пезешкиан обсудят обстановку на Ближнем Востоке и в Закавказье

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан, как ожидается, 17 января обсудят обстановку на Ближнем Востоке и в Закавказье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На грядущих переговорах стороны коснутся ключевых вопросов глобальной и региональной безопасности, представляющих взаимный интерес.

«В их числе — развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, президенты обговорят положение дел вокруг иранской ядерной программы и ряд других вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва придает большое значение подписанию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. «Для нас это очень важное событие, придаем этому большое значение», — подчеркнул представитель Кремля.