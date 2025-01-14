В Кремле оценили значимости подписания договора о партнерстве с Ираном

Песков: РФ придает большое значение подписанию договора о партнерстве с Ираном

Россия придает большое значение подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Подписание этого договора — это очень важная составляющая предстоящего визита господина [президента Ирана Масуда] Пезешкиана, для нас это очень важное событие, придаем этому большое значение», — сказал он.

По словам представителя Кремля, документ действительно будет подписан, а после лидеры также выступят с заявлениями для средств массовой информации. Он уточнил, что переговоры глав государств состоятся в Кремле.

Ранее Песков рассказал о политическом диалоге с администрацией президента США Джо Байдена. Политик подчеркнул, что взаимодействия Москвы и Вашингтона на высоком и высшем уровнях как не было, так его и нет.