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11:52, 14 января 2025Мир

В Кремле оценили значимости подписания договора о партнерстве с Ираном

Песков: РФ придает большое значение подписанию договора о партнерстве с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия придает большое значение подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Подписание этого договора — это очень важная составляющая предстоящего визита господина [президента Ирана Масуда] Пезешкиана, для нас это очень важное событие, придаем этому большое значение», — сказал он.

По словам представителя Кремля, документ действительно будет подписан, а после лидеры также выступят с заявлениями для средств массовой информации. Он уточнил, что переговоры глав государств состоятся в Кремле.

Ранее Песков рассказал о политическом диалоге с администрацией президента США Джо Байдена. Политик подчеркнул, что взаимодействия Москвы и Вашингтона на высоком и высшем уровнях как не было, так его и нет.

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