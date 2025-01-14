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11:48, 14 января 2025Мир

В Кремле рассказали о политическом диалоге с администрацией Байдена

Песков: Политического диалога между Кремлем и администрацией Байдена нет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Политического диалога между Кремлем и уходящей администрацией Джо Байдена на высоком и высшем уровнях как не было, так его и нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Скорее между Россией и США были контакты такого технического уровня. Именно политического диалога или диалога на высоком или высшем уровнях как не было, так и нет», — отметил представитель Кремля.

Также Песков заявил, что определенные каналы контактов между Москвой и Вашингтоном есть, в том числе и по дипломатической линии.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Путин и Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую. Как утверждает NYT, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан негласно инициировал серию звонков помощнику президента России Юрию Ушакову.

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