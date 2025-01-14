Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:21, 14 января 2025Мир

Стало известно о возможном наличии непрямых каналов связи Путина и Байдена

NYT: Путин и Байден с февраля 2022 года поддерживали непрямые каналы связи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую. С таким утверждением выступила газета New York Times (NYT).

«Байден и Путин поддерживали непрямые каналы связи», — отмечает издание. Также указывается, что лидеры России и США не общались с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.

Как утверждает NYT, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан негласно инициировал серию звонков помощнику президента России Юрию Ушакову. При этом в ходе одного из таких звонков Салливан заявил Ушакову, что США считают Россию ответственной за ситуацию с отправкой посылок со взрывными устройствами курьерскими службами.

Кроме того, глава ЦРУ Уильям Бернс также якобы общался об этом с директором СВР России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Ранее Байден заявил, что знаком с Путиным более 47 лет. «Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фонд социальной справедливости: в Госдуме предложили платить россиянам часть дохода от полезных ископаемых

      Опубликованы кадры момента мощного взрыва беспилотника ВСУ над Энгельсом

      53-летняя ведущая вышла на ковровую дорожку в платье с декольте вопреки морозу

      В России высказались об отмене антироссийских санкций при Трампе

      В четырех российских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

      Российские военные заняли часть позиций ВСУ в Харьковской области

      Жительницу Мариуполя задержали за призывы к терроризму

      В Тульской области сбили еще один украинский беспилотник

      Спутники Starlink будут летать ниже

      Известный священник установил скрытую камеру в женском туалете храма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше