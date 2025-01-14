Стало известно о возможном наличии непрямых каналов связи Путина и Байдена

NYT: Путин и Байден с февраля 2022 года поддерживали непрямые каналы связи

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден поддерживали непрямые каналы связи с момента начала СВО в феврале 2022 года, хотя не общались с тех пор напрямую. С таким утверждением выступила газета New York Times (NYT).

«Байден и Путин поддерживали непрямые каналы связи», — отмечает издание. Также указывается, что лидеры России и США не общались с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года.

Как утверждает NYT, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан негласно инициировал серию звонков помощнику президента России Юрию Ушакову. При этом в ходе одного из таких звонков Салливан заявил Ушакову, что США считают Россию ответственной за ситуацию с отправкой посылок со взрывными устройствами курьерскими службами.

Кроме того, глава ЦРУ Уильям Бернс также якобы общался об этом с директором СВР России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым.

Ранее Байден заявил, что знаком с Путиным более 47 лет. «Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал он.