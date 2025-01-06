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04:41, 6 января 2025Мир

Байден рассказал о знакомстве с Путиным

Байден заявил, что познакомился с Путиным более 47 лет назад
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что знаком с главой России Владимиром Путиным более 47 лет. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме, трансляцию которого опубликовал телеканал C-SPAN.

Байден попытался вспомнить дату первого саммита с Путиным, но запутался. «Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал он.

По словам Байдена, он хотел обсудить с Путиным возобновление диалога по контролю над вооружениями и ядерном оружии, но тот стал «говорить о том, как изменилась Россия и тому подобном».

Ранее Байден заявил, что Путин беспокоит его уже 40 лет. Он также назвал президента России «диктатором», которому надо бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекращать боевые действия на Украине.

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