Байден рассказал о знакомстве с Путиным

Байден заявил, что познакомился с Путиным более 47 лет назад

Президент США Джо Байден заявил, что знаком с главой России Владимиром Путиным более 47 лет. Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме, трансляцию которого опубликовал телеканал C-SPAN.

Байден попытался вспомнить дату первого саммита с Путиным, но запутался. «Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге. Или сразу после. Нет, простите, до этого. Нет, все верно, сразу после вступления в должность, в начале февраля», — сказал он.

По словам Байдена, он хотел обсудить с Путиным возобновление диалога по контролю над вооружениями и ядерном оружии, но тот стал «говорить о том, как изменилась Россия и тому подобном».

Ранее Байден заявил, что Путин беспокоит его уже 40 лет. Он также назвал президента России «диктатором», которому надо бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекращать боевые действия на Украине.