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15:09, 6 июня 2024Мир

Байден высказался о беспокоящем его 40 лет Путине

Президент США Байден: Путин беспокоит меня уже 40 лет
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент России Владимир Путин беспокоит американского лидера Джо Байдена уже 40 лет. В этом глава Белого дома признался в интервью ABC News.

«Я знаю его более 40 лет. Он беспокоил меня в течение 40 лет. Он не порядочный человек», — высказался он о российском коллеге.

Байден назвал Путина «диктатором», которому надо бороться за то, чтобы удержать свою страну и при этом не прекращать боевые действия на Украине.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон не даст добро Вооруженным силам Украины на удары американским оружием по Москве и Кремлю. Он подчеркнул, что США не разрешает Киеву удары на 200 миль вглубь России.

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      Виктория Кондратьева
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