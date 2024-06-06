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14:33, 6 июня 2024Мир

Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю

Байден заявил, что США не разрешат Украине бить своим оружием по Кремлю

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США не дадут добро на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием по Москве и Кремлю. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью ABC News.

«Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — отметил американский лидер.

По его словам, украинским военным разрешается применять американское оружие вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы. Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право действовать аналогичным образом.

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      Семен Александров
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