Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю

Байден заявил, что США не разрешат Украине бить своим оружием по Кремлю

США не дадут добро на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием по Москве и Кремлю. Об этом заявил американский президент Джо Байден в интервью ABC News.

«Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — отметил американский лидер.

По его словам, украинским военным разрешается применять американское оружие вблизи украинской границы для нанесения ударов по другую сторону по конкретным целям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы. Он подчеркнул, что Россия оставляет за собой право действовать аналогичным образом.