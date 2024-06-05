Путин назвал удары по РФ при участии стран Запада их прямым участием в войне

Путин: удары по РФ при участии стран Запада означают их прямое участие в войне

Удары по территории России при участии западных государств означает их прямое участие в войне против Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

«В конечном итоге, если мы видим, что эти страны втягиваются в войну против нас — а это и есть их прямое участие в войне против РФ — то мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Позиция Белого дома относительно использования переданных США вооружений для ударов вглубь российской территории осталась неизменной.