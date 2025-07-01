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04:32, 1 июля 2025Силовые структуры

Экс-топ-менеджера Центробанка России объявили в розыск

МВД объявило в розыск обвиняемого в мошенничестве экс-топ-менеджера ЦБ Рубинова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

МВД России объявило в розыск экс-топ-менеджера Центрального Банка Дмитрия Рубинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В карточке розыска уточняется, что Рубинова объявили в розыск по статье УК РФ.

Ранее Тверской суд Москвы заочно арестовал Рубинова за мошенничество. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Экс-топ-менеджера Центробанка заключили под стражу на два месяца.

До этого стало известно, что фигурант скрывается в Израиле и объявлен в международный розыск. Весной 2025 года Мосгорсуд вынес приговор членам бригады силовой поддержки Рубинова.

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