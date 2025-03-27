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19:09, 27 марта 2025Силовые структуры

Бригаду силовой поддержки бывшего топ-менеджера Центробанка России осудили

«Ъ»: В Москве бригада силовой поддержки экс-топ-менеджера ЦБ получила до 13 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Мосгорсуд вынес приговор членам бригады силовой поддержки бывшего топ-менеджера Центробанка России Дмитрия Рубинова, находящегося в международном розыске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пятерых участников преступной группы осудили на сроки от 10 до 13 лет в колонии строгого режима за похищение человека, вымогательство, мошенничество и незаконное лишение свободы. С их помощью Рубинов пытался захватить фирму, куда из принадлежавшего ему банка «Таатта» были выведены 2,5 миллиарда рублей.

Бригада похитила учредителя фирмы Максима Пивоварова под видом сотрудников полиции 4 сентября 2020 года у станции метро «Парк культуры». Заложника поместили в столичной гостинице, на следующий день туда же заманили его супругу и дочь. Коммерсант согласился на условия вымогателей, но для переоформления фирмы нужны были документы. Их привез знакомый, который, узнав о похищении, сообщил в полицию. Силовики освободили Пивоварова и схватили его похитителей.

Рубинов скрывается в Израиле.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали банду, которая похищала людей.

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