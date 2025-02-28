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14:29, 28 февраля 2025Силовые структуры

В российском городе задержали похищавших людей членов банды

В Москве задержали банду, которая похищала людей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-центр МВД России

В Москве задержали банду, которая похищала людей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела по статьям 163 («Вымогательство»), 162 («Разбой»), 126 («Похищение человека»), 209 («Бандитизм») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

По данным ведомства, двое приезжих создали криминальную группу, которая работала с ноября 2023 года по январь прошлого года. Один из пострадавших от их действий сообщил сотрудникам полиции, что по просьбе знакомой он приехал в кафе на Нижней Радищевской улице, где во время встречи к нему подошел мужчина и вызвал на улицу. Там несколько человек его избили, после чего представились сотрудниками правоохранительных органов и силой усадили в машину.

Затем злоумышленники связались с его знакомым и сказали приехать на Сретенский бульвар для оказания помощи пострадавшему. После приезда преступники отвезли обоих мужчин в квартиру на улице Александры Монаховой, где, угрожая пистолетом и ножом, потребовали с них по миллиону рублей. Опасаясь за жизнь, потерпешие согласились, но попросили отсрочку для сбора денег. После этого их отпустили.

Также на Ленинском проспекте преступниками были похищены две девушки. Одну из них удерживали в номере гостиницы, вторую отвезли в квартиру в Новомосковском округе и требовали передать им деньги. В результате психологического давления потерпевшие отдали им 400 тысяч рублей. В январе прошлого года в форме сотрудников правоохранительных органов проникли в квартиру на Нагатинской набережной. Угрожая оружием, отобрали у четверых мужчин и женщины мобильные телефоны и различную технику. Также им перевели 140 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали семерых фигурантов. Шесть из них заключены под стражу, одна под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что россиянин с сыном похитили молодого человека ради 100 тысяч рублей.

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