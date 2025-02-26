Россиянин с сыном похитили молодого человека ради 100 тысяч рублей

В Кузбассе отец с сыном похитили юношу ради денег

В Кузбассе отец с сыном похитили молодого человека ради 100 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

По данным следствия, 23 февраля 50-летний мужчина с несовершеннолетним сыном и его товарищем в городе Прокопьевск похитили 20-летнего молодого человека. Они силой посадили парня в салон машины и отвезли на участок по Костромской улице, где удерживали в приусадебной постройке. Злоумышленники планировали получить за него деньги в размере 100 тысяч рублей. Для этого старший позвонил его отцу и потребовал передать требуемую сумму. По версии фигурантов, этот парень должен был им деньги за проданный ему автомобиль. Отец сразу сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники полиции освободили молодого человека.

Следователи допросили всех задержанных. 50-летнему мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, ведется сбор и закрепление доказательной базы.

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