Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:59, 26 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин с сыном похитили молодого человека ради 100 тысяч рублей

В Кузбассе отец с сыном похитили юношу ради денег
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кузбассе отец с сыном похитили молодого человека ради 100 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они обвиняются по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

По данным следствия, 23 февраля 50-летний мужчина с несовершеннолетним сыном и его товарищем в городе Прокопьевск похитили 20-летнего молодого человека. Они силой посадили парня в салон машины и отвезли на участок по Костромской улице, где удерживали в приусадебной постройке. Злоумышленники планировали получить за него деньги в размере 100 тысяч рублей. Для этого старший позвонил его отцу и потребовал передать требуемую сумму. По версии фигурантов, этот парень должен был им деньги за проданный ему автомобиль. Отец сразу сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Сотрудники полиции освободили молодого человека.

Следователи допросили всех задержанных. 50-летнему мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, ведется сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее сообщалось, что четверо китайских студентов похитили соотечественника в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны захотели направить войска на Украину

      В Гагаузии обвинили власти Молдавии в использовании методов из девяностых

      Россиянин лишился тура в Париж из-за опасного вируса и решил засудить туроператора

      Алаудинов высказался о положении ВСУ в Курской области фразой «трещат по швам»

      В российском городе десятимесячный ребенок отравился снюсом

      Фургон повис на проводах у дороги и озадачил полицейских

      Бывшего главу российского города осудили за покушение на мошенничество

      Резкие скачки температуры в Москве объяснили

      СДЭК изменил рынок доставки посылок в России. Как ему это удалось?

      Реклама

      Штурмовик раскрыл детали зачистки хутора в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше