Четверо китайских студентов похитили соотечественника в Москве

Четырех студентов из Китая обвинили в похищении соотечественника в Москве

Четырех китайских студентов обвинили в похищении соотечественника в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, пострадавший занял крупную сумму денег у обвиняемых и не вернул. Тогда четверо студентов, учащихся в Московском государственном университете (МГУ), похитили своего соотечественника. Они держали его в помещении бани и, применяя насилие, требовали крупную сумму за освобождение.

Четверо обвиняемых задержаны, им предъявлены обвинения по статьям 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») и 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к 16 годам колонии за похищение и расправу.

