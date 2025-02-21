Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 21 февраля 2025Силовые структуры

Четверо китайских студентов похитили соотечественника в Москве

Четырех студентов из Китая обвинили в похищении соотечественника в Москве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Четырех китайских студентов обвинили в похищении соотечественника в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, пострадавший занял крупную сумму денег у обвиняемых и не вернул. Тогда четверо студентов, учащихся в Московском государственном университете (МГУ), похитили своего соотечественника. Они держали его в помещении бани и, применяя насилие, требовали крупную сумму за освобождение.

Четверо обвиняемых задержаны, им предъявлены обвинения по статьям 126 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») и 163 («Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд приговорил россиянина к 16 годам колонии за похищение и расправу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый бренд автомобилей, их начнут выпускать уже в 2025 году. Как они выглядят и что о них известно?

      Малкин пояснил слова о нежелании завершать карьеру в России

      Врач перечислила противопоказания к ношению контактных линз

      Студентов университета имени Путина посадили на транспорт несовершеннолетнего Кадырова

      Стало известно о бегстве ВСУ из Пятихаток после наступления российских войск

      Россияне издевались над студентками на автомойке и были отпущены

      В Германии призвали Украину не подчиняться «брюссельскому монстру»

      Шансы ультраправых попасть в правительство Германии оценили

      Лидера «Би-2» уличили во лжи о российском жилье

      В России введут новую меру для защиты от мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше