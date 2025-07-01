Журналист напомнил о выборах в США во время гражданской войны и раскритиковал Зеленского

Санчес: Линкольн провел выборы во время войны, а Зеленский отказывается

Экс-президент США Авраам Линкольн провел выборы во время войны, а украинский лидер Владимир Зеленский отказывается от них, заявил американский журналист Рик Санчез.

По его словам, Линкольн провел выборы «в самый разгар периода, когда везде была бойня, лилась кровь». «Так что отговорка в виде продолжающегося конфликта не выдерживает критики по крайней мере с исторической точки зрения», — сказал Санчез.

В марте Зеленский подчеркивал, что президентские выборы на Украине возможны только после мирного соглашения с Россией и отмены военного положения. Политик также добавил, что первостепенным шагом должна стать разработка плана урегулирования с гарантиями безопасности для Украины.