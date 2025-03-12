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17:05, 12 марта 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о плане проведения выборов на Украине

Зеленский: Выборы на Украине должны пройти по плану после окончания конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президентские выборы на Украине должны пройти после окончания конфликта с Россией в соответствии с заранее подготовленным планом. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, трансляцию его выступления ведет украинское издание «Общественное» на своем YouTube-канале.

«Нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина», — подчеркнул политик.

Зеленский рассказал о плане проведения выборов на Украине после прекращения огня и последующего окончательного урегулирования конфликта с Россией. По его мнению, проведение голосования в стране возможно только после мирного соглашения и отмены военного положения. Политик также добавил, что первостепенным шагом должна стать разработка плана урегулирования с гарантиями безопасности для Украины.

Ранее Зеленский высказал пожелания по личным встречам с президентом США Дональдом Трампом. Так политик отреагировал на высказывание американского лидера о повторном приглашении в Белый дом.

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