Зеленский высказал пожелания по личным встречам с Трампом

Зеленский: Любая встреча с президентом США должна оканчиваться положительно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любая его встреча с президентом США Дональдом Трампом должна оканчиваться положительно. Его слова приводит «РБК-Украина» в Telegram.

«Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна оканчиваться положительным результатом для обеих сторон», — заявил он. По словам украинского лидера, необходимо готовиться для этого «всем нам».

Зеленский отметил, что так нужно подходить к каждой встрече с Трампом.

Встреча между Зеленским и Трампом произошла 28 февраля. Она закончилась перепалкой, отменой подписания договора о редкоземельных металлах и досрочным отъездом украинской делегации.