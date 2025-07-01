Парам подсказали простой способ защититься от измен

Психолог Флавио Нунес заявил, что в самом начале отношений парам необходимо договориться о том, что именно будет считаться изменой, чтобы защититься от них. Этот способ он подсказал в беседе с изданием Metropoles.

Нунес обратил внимание, что изменой далеко не всегда считается только секс с другим человеком — это может быть любое нарушение эмоциональных границ, которые у всех разные. Он подчеркнул: в отношениях всегда должно быть социальное соглашение, которое требует подавления тех или иных импульсов в сторону других людей, но конкретные критерии неверности определяют сами партнеры.

Так, по словам психолога, зачастую в качестве измены рассматривается даже простой флирт без последующего физического контакта, поскольку это ухаживающее поведение, сигнализирующее о заинтересованности партнера в человеке. Если один из супругов идет на такой шаг, зная, что тем самым причинит боль другому, то ложь и умалчивание можно рассматривать как нарушение того самого социального соглашения, заключил Нунес.

Ранее психотерапевт Эстер Перель рассказала о причинах низкой сексуальной активности. По ее словам, это связано с потерей навыков социального взаимодействия.