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05:00, 1 июля 2025Забота о себе

Парам подсказали простой способ защититься от измен

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Психолог Флавио Нунес заявил, что в самом начале отношений парам необходимо договориться о том, что именно будет считаться изменой, чтобы защититься от них. Этот способ он подсказал в беседе с изданием Metropoles.

Нунес обратил внимание, что изменой далеко не всегда считается только секс с другим человеком — это может быть любое нарушение эмоциональных границ, которые у всех разные. Он подчеркнул: в отношениях всегда должно быть социальное соглашение, которое требует подавления тех или иных импульсов в сторону других людей, но конкретные критерии неверности определяют сами партнеры.

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Так, по словам психолога, зачастую в качестве измены рассматривается даже простой флирт без последующего физического контакта, поскольку это ухаживающее поведение, сигнализирующее о заинтересованности партнера в человеке. Если один из супругов идет на такой шаг, зная, что тем самым причинит боль другому, то ложь и умалчивание можно рассматривать как нарушение того самого социального соглашения, заключил Нунес.

Ранее психотерапевт Эстер Перель рассказала о причинах низкой сексуальной активности. По ее словам, это связано с потерей навыков социального взаимодействия.

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