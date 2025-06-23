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07:01, 23 июня 2025Забота о себе

Названы причины и последствия низкой сексуальной активности

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психотерапевт и эксперт по отношениям Эстер Перель заявила, что современные люди реже занимаются сексом, чем прошлые поколения. О причинах и последствиях этого она рассказала в эфире подкаста «Дневник генерального директора», пишет LadBible.

Перель, сославшись на данные опросов, заявила, что в США каждый третий мужчина не занимался сексом более года. В Японии 40 процентов молодых людей утверждают, что вообще не имеют интимного опыта.

Перель считает, что сексуальная рецессия общества началась давно, около 20 лет назад. По мнению специалистки, это связано с тем, что люди постепенно теряют навыки социального взаимодействия. «Чтобы заняться сексом с девушкой, нужно как минимум подойти к ней и заговорить. Ситуаций, которые к этому располагают, в обычной жизни становится все меньше», — поделилась наблюдениями Перель.

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Эксперт добавила, что отсутствие секса сказывается на других сферах жизни. Так, по ее словам, 85 процентов людей, занимающихся любовью не реже одного раза в неделю, удовлетворены своей жизнью. Среди тех, у кого интимная близость случается реже одного раза в месяц, таких всего 17 процентов.

Ранее психолог Соланж Дэйр Сантана Аффонсо опровергла популярный миф о сексе после долгого воздержания. По ее словам, разучиться заниматься любовью невозможно.

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