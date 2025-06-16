Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:30, 16 июня 2025Забота о себе

Популярный миф о сексе после долгого воздержания опровергли

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психолог Соланж Дэйр Сантана Аффонсо заявила, что мнение, будто после долгого воздержания можно забыть, как заниматься сексом, не соответствует действительности. Этот популярный миф она опровергла в беседе с изданием Uol.

Аффонсо сравнила интим с приемом пищи, ездой на велосипеде или сном. По ее словам, это такая же часть рутины, поэтому, если человек раньше знал, как заниматься сексом, он не сможет забыть, как это делать.

Материалы по теме:
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022

По словам психолога, некоторые люди сами себе создают проблемы, поскольку после долгого отсутствия половой жизни стараются произвести впечатление на партнера или, напротив, чувствуют себя неуверенно, из-за чего перестают получать удовольствие от процесса.

Чтобы не потерять уверенность в себе во время длительного воздержания, Аффонсо посоветовала поддерживать сексуальную активность с помощью прикосновений к собственному телу, мастурбации, эротических фильмов и секса на расстоянии.

Ранее сексолог Ольга Василенко рассказала, когда лучше лишаться девственности. По ее словам, для этого необходимо иметь физическую, психологическую, юридическую и интеллектуальную готовность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израильские военные самолеты нанесли удар по одному из наиболее защищенных ядерных объектов Ирана. Там произошло землетрясение

    После ДТП с тремя жертвами во Владимирской области возбудили дело

    Раскрыта цель израильских атак по Ирану

    Пушилин объяснил мотивы удержания Часова Яра ВСУ

    Москвичам рассказали о погоде в понедельник

    Названы главные вызовы для мировой экономики

    Глава российского региона раскрыл последствия массированной атаки ВСУ

    Иран раскрыл сроки завершения операции против Израиля

    В Кремле признали исчерпание модели роста экономики России

    Боец ВС России рассказал об обвале фронта ВСУ в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости