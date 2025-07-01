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04:30, 1 июля 2025Наука и техника

В России объяснили страх Киева перед новой «Геранью»

Летчик Попов: Реактивный дрон «Герань-3» близок к крылатым ракетам по мощности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «Герань-3», оснащенный реактивным двигателем, превосходит базовую версию по скорости и массе боевой нагрузки. Страх Киева перед новым дроном объяснил заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в беседе с News.ru.

Он отметил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Герань-3» получил реактивный малогабаритный двигатель, который обеспечивает высокую скорость полета, маневренность и позволяет нести большую боевую нагрузку.

«Мощность этого удара за счет кинетической энергии движения, взрывчатого вещества и точностных характеристик — это очень опасный объект. Этот БПЛА близок к нашим мощным крылатым ракетам дальней авиации типа Х-55 или Х-101», — сказал Попов.

Он добавил, что «Герани-3» позволяют оперативно поражать объекты Вооруженных сил Украины и инфраструктуру военно-промышленного комплекса республики. При этом у дрона сравнительно невысокая стоимость, уточнил летчик.

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