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18:42, 26 июня 2026Россия

Жителей региона на Крайнем Севере России предупредили об иностранных диверсантах

Жителей приграничных округов Мурманской области предупредили о ДРГ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Мурманск

Мурманск . Фото: LETOPISEC / Shutterstock / Fotodom

В Мурманской области жителей приграничных Кандалакшского, Кольского, Ковдорского и Печенгского округов предупредили об иностранных диверсионно-разведывательных группах (ДРГ), действующих на территории России. Пост разместил оперативный штаб региона в Telegram.

Население призвали усилить бдительность и в случае обнаружения вне населенных пунктов подозрительных лиц и предметов сообщать по телефону 112, либо в ФСБ по Мурманской области. Подробности о ситуации не приводятся. Были ли ДРГ замечены непосредственно в регионе, не уточняется.

Мурманская область находится на Крайнем Севере России. На западе субъект граничит с Финляндией, а на северо-западе — с Норвегией.

В декабре диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в Белгородскую область. ДРГ, направлявшуюся к селу Муром, заметили в Харьковской области.

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