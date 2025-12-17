Диверсионный отряд ВСУ пытался прорваться в Белгородскую область

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались пройти на территорию России. О попытке прорыва вблизи границы в Белгородской области стало известно 17 декабря.

По информации Shot, на прорыв пошла команда из трех бойцов, их заметили в Харьковской области. У села Старица они должны были провести очередную разведку насчет российских военных. В остальном же бойцы ВСУ двигались к Мурому, шебекинскому селу под Белгородом.

Предварительно, перемещения диверсантов обнаружил российский беспилотный летательный аппарат. Затем его оператор какое-то время наблюдал за действиями отряда. Вскоре было решено уничтожить украинских военных. На них были сброшены ВОГ — осколочные боеприпасы для гранатометов.

В итоге украинских диверсантов уничтожили — это произошло в шести километрах от границы с Россией.

Бой с диверсантами ВСУ вблизи российской границы попал на видео

Бой с диверсантами ВСУ на границе России в Белгородской области сняли на видео. Записью с беспилотника поделился Shot.

На кадрах видно группу из трех человек. На нее же сбрасывается снаряд.

После первого взрыва отряд теряет одного из бойцов. Затем, после второго удара, оказался ранен еще один боец. Его сослуживцу пришлось экстренно покинуть поле боя, чтобы спастись. В итоге он бросил раненого солдата.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские военные не оставляют попыток прорыва на территорию России

Как утверждается, украинские военные продолжают пытаться прорваться на территорию России, в том числе для совершения терактов в Белгородской области. В частности, на прошлой неделе несколько ДРГ пытались подойти к Купянску. В итоге диверсантов ликвидировали российские снайперы. «Применены минометы, также по диверсантам отработали дроны-камикадзе», — отмечалось в сообщении Shot.

Позднее в декабре российские военные сорвали еще одну попытку прорыва ВСУ к Купянску. Артиллерийские расчеты 121-го мотострелкового полка войск «Запад» пресекли перемещение противника, пытающегося подойти к таким поселениям, как Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области.

Недавно также стало известно, что Украина лишилась редкой военной техники в зоне специальной военной операции. Речь шла про израильскую технику — радиолокационная станция Rada была разбита в Харьковской области.

ВСУ, как отмечалось, были обещаны поставки 16 таких станций. Несколько единиц уже уничтожены российскими военными ранее.