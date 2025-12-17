Стало известно о попытке прорыва ВСУ на территорию России

Shot: ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались проникнуть на территорию России. О попытке прорыва стало известно из публикации Telegram-канала Shot.

По информации издания, украинские диверсанты были замечены у границы Белгородской области. Отмечается, что на прорыв пошла группа из трех бойцов — они были замечены в Харьковской области у села Старица. Утверждается, что отряд двигался в направлении российского села Муром.

Российские операторы беспилотных аппаратов нанесли по группе удар и уничтожили диверсантов ВСУ.

Днем ранее, 16 декабря, сообщалось, что Украина лишилась редкой военной техники в зоне специальной военной операции.