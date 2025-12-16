Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 16 декабря 2025Россия

Украина лишилась редкой военной техники в зоне СВО

Российские войска уничтожили редкую израильскую РЛС Rada ВСУ в зоне СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска уничтожили редкую израильскую технику — радиолокационную станцию (РЛС) Rada Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, ВСУ лишились РЛС в Харьковской области. Известно, что ВСУ были обещаны поставки 16 таких станций, и несколько единиц уже были уничтожены российскими военными ранее.

Удар по станции нанесли бойцы группировки войск «Север». Также на этом направлении боевых действий ВСУ потеряли боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

В ходе брифинга Минобороны сообщило, что российские войска заняли Новоплатоновку в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству казней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok