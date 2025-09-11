Названы подвергшиеся ударам ВС России украинские объекты

Минобороны: Российские войска поразили израильскую станцию RADA в зоне СВО

Минобороны раскрыло цели поражения российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение многофункциональной радиолокационной станции RADA, которая была произведена в Израиле.

Помимо того, поражение получили склады с ракетами и артиллерийским вооружением, а также пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

В этот же день стало известно, что Украина осуществила массированную атаку по Белгородской области. Речь идет о налете беспилотников. По данным военного ведомства, в период с 8:00 до 11:00 по московскому времени над регионом сбиты 15 летательных аппаратов.